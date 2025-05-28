В МВД по Удмуртской Республике прошел «Урок мужества», посвященный 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних

Перед студентами Ижевского промышленно-экономического колледжа выступила начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской Республике подполковник полиции Лиана Яковлева.
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