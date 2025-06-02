Семейный центр приглашает ребят из Западного Дегунина на занятие ко дню рождения А.С. Пушкина

Прикоснуться к творчеству великого русского поэта, вспомнить цитаты из его сказок, а также выполнить поделку по мотивам одного из самых любимых произведений приглашает детей от 5 лет семейный центр «Преображение».
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