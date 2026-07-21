Пенсионеров предупредили: почему нельзя расплачиваться картой «Мир» в магазинах

Финансовые эксперты и специалисты по кибербезопасности предупреждают о рисках, с которыми могут столкнуться пенсионеры при использовании карты «Мир», на которую поступают пенсионные выплаты, для ежедневных покупок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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