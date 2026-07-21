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Пенсионеров предупредили: почему нельзя расплачиваться картой «Мир» в магазинах

Пенсионеров предупредили: почему нельзя расплачиваться картой «Мир» в магазинах

Финансовые эксперты и специалисты по кибербезопасности предупреждают о рисках, с которыми могут столкнуться пенсионеры при использовании карты «Мир», на которую поступают пенсионные выплаты, для ежедневных покупок.

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