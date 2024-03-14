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Монфис об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Вдохновлен и готов продолжать»

Монфис об итогах «Мастерса» в Индиан-Уэллс: «Вдохновлен и готов продолжать»

В четвертом круге он уступил Касперу Рууду – 6:3, 6:7(3), 4:6. «Невероятная неделя в Индиан-Уэллс, полная азарта и упорства.

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