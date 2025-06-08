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Военное обозрение

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«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян

«Биологический мусор»... Почему всем наплевать на погибших в терактах россиян

Простят ли нам нашу громадность, наше богатство, нашу независимость? Очень показательна в этом отношении реакция мира на теракты в Курской и Брянской областях.

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