Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российский саблист завоевал первое золото с момента снятия запрета на символику РФ

Российский саблист завоевал первое золото с момента снятия запрета на символику РФ

Российский саблист Павел Граудынь завоевал первую для отечественных спортсменов золотую медаль после возвращения Международной федерацией фехтования (FIE) на свои соревнования официальных флага и гимна РФ.

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