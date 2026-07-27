Российский саблист завоевал первое золото с момента снятия запрета на символику РФ

Российский саблист Павел Граудынь завоевал первую для отечественных спортсменов золотую медаль после возвращения Международной федерацией фехтования (FIE) на свои соревнования официальных флага и гимна РФ.
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