«Челси» может предложить Галлахеру продлить контракт. Хавбек не хочет уходить из клуба

Ранее сообщалось, что клуб готов продать 24-летнего полузащитника за 50 млн фунтов, потому что он не подходит стилю нового главного тренера «синих» Энцо Марески По данным The Guardian, теперь «Челси» рассматривает возможность изменения своей позиции по поводу продажи Конора Галлахера и может предпринять попытки договориться с игроком о новом контракте.