НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

«Челси» может предложить Галлахеру продлить контракт. Хавбек не хочет уходить из клуба

Ранее сообщалось, что клуб готов продать 24-летнего полузащитника за 50 млн фунтов, потому что он не подходит стилю нового главного тренера «синих» Энцо Марески По данным The Guardian, теперь «Челси» рассматривает возможность изменения своей позиции по поводу продажи Конора Галлахера и может предпринять попытки договориться с игроком о новом контракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх