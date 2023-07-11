Военное обозрение

3 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Сборище пидаров гнойных. Фу какая гадость.НАТО потребовала ...
  • Елена Борисова
    А в рот им не плюнуть жëванной морковкой?НАТО потребовала ...
  • tsan tsan
    Нанесли массированный удар ... зафиксировано одно попадание.  Обычных слов нет, только матерные в адрес автора заголо...Военкоры: ВСУ нан...

Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

Результаты опроса в США: американское правительство скрывает от общественности информацию об НЛО

В прошлом месяце бывший офицер разведки Соединенных Штатов Дэвид Граш заявил, что правительственные структуры обладают летательными аппаратами, не созданными руками человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх