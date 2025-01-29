Quibim привлекает 50 миллионов долларов на разработку моделей ИИ для медицинской визуализации

Компания Quibim, испанский стартап, разрабатывающий основополагающие модели ИИ для медицинской визуализации в области онкологии, иммунологии, неврологии и метаболических нарушений, привлекла 50 миллионов долларов в рамках серии А финансирования.
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