FT узнала о «потраченном впустую» $1 млрд на таблетки от COVID-19 в Европе

В Европе $1 млрд, который был направлен на закупки противовирусных препаратов Pfizer от COVID-19, оказался «потраченным впустую», так как ввиду жесткого контроля над выдачей пациентам миллионы таблеток остались невостребованными, а их срок годности уже истек.
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