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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» выставил на трансфер Рыбчинского и Куликова. Дмитрий интересен «Факелу» и «Пари НН», Даниил – «Ахмату» и «Сочи»

«Локомотив» выставил на трансфер Рыбчинского и Куликова. Дмитрий интересен «Факелу» и «Пари НН», Даниил – «Ахмату» и «Сочи»

По информации «Чемпионата», «Локомотив» выставил игроков на трансфер. Сообщается, что Рыбчинского хотят подписать «Пари НН» и «Факел».

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