Риелтор Киселева объяснила, что будет с рынком ипотеки в России

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Банки приостанавливают выдачу льготных ипотек. Как это отразится на ипотечном рынке в целом, объяснила руководитель комитета Российской Гильдии Риэлторов по ипотеке Ирина Киселева.
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