За сутки в Рязани и области потушили 3 пожара

Ведомство отмечает, что два пожара произошли в областном центре. Отметим, вечером 6 февраля сообщалось о таких происшествиях в ценре Рязани: рядом с площадью Победы вспыхнул огонь на балконе, а на улице Кудрявцева загорелся мусор.