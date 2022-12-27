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Бывший тренер «Спартака» прокомментировал возможный переход в АФК

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал возможный переход в АФК

Негатив в возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) увидел бывший тренер ФК «Спартак» Рауль Рианчо, сообщает 27 декабря издание «РБ Спорт».

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