Бывший тренер «Спартака» прокомментировал возможный переход в АФК

Негатив в возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) увидел бывший тренер ФК «Спартак» Рауль Рианчо, сообщает 27 декабря издание «РБ Спорт».