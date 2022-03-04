Google приостановила продажу рекламы в РФ, в том числе на YouTube

Видеоролики больше не будут прерываться на рекламу.Американская компания Google перестала продавать контекстную рекламу в России, это касается всех платформ, в том числе поисковой системы, видеохостинга YouTube, меру распространили и на партнеров.
Видеоролики больше не будут прерываться на рекламу.Американская компания Google перестала продавать контекстную рекламу в России, это касается всех платформ, в том числе поисковой системы, видеохостинга YouTube, меру распространили и на партнеров.
Свежие комментарии