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В Челябинске из кранов может пойти зеленая вода

В Челябинске из кранов может пойти зеленая вода

Из кранов челябинцев может пойти зеленая вода: энергетики проверят работу тепловых сетей. Как сообщили РИА «Новый День» в АО «УСТЭК-Челябинск», испытания проводятся ежегодно и на этот раз охватят Ленинский, Советский и частично Центральный районы.

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