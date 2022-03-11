В Челябинске из кранов может пойти зеленая вода

Из кранов челябинцев может пойти зеленая вода: энергетики проверят работу тепловых сетей. Как сообщили РИА «Новый День» в АО «УСТЭК-Челябинск», испытания проводятся ежегодно и на этот раз охватят Ленинский, Советский и частично Центральный районы.