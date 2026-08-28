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FiNE NEWS

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Путин призвал обеспечить спрос на российскую продукцию по всей стране

Обеспечение спроса на отечественную продукцию Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», прошедшем в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости обеспечить широкое использование и признание российских технологических решений и продукции на всей территории страны.

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