Путин призвал обеспечить спрос на российскую продукцию по всей стране

Обеспечение спроса на отечественную продукцию Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», прошедшем в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости обеспечить широкое использование и признание российских технологических решений и продукции на всей территории страны.
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