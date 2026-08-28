Путин призвал обеспечить спрос на российскую продукцию по всей стране

Обеспечение спроса на отечественную продукцию Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени», прошедшем в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости обеспечить широкое использование и признание российских технологических решений и продукции на всей территории страны.