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Почему скульптуры футболистов такие уродливые

Почему скульптуры футболистов такие уродливые

Любовь Курчавова – из самой страшной галереи. Пара красноречивых фотографий. Где-то раз в год появляются новости о новой статуе в честь футболиста – на родине или у стадиона, в главном городе карьеры или просто в месте, никак не связанном с его судьбой.

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Комментарии
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Владимир Петров
Понравилось выражение: &quot;У этой скульптуры выражение сосредоточенного кретинизма на лице&quot;. Оно очень подходит многим политикам. Статуи аховые, но, может быть, сами футболисты страшненькие - просто народное обожание делает их красавцами и полубогами. А скульптуры - без обожания, от корявых ремесленников.
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