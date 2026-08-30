Бамбук вместо стали и пластика: Китай тестирует в море 100-киловаттную морскую солнечную платформу из бамбука

Бамбук превратили в материал для энергетики будущего В Китае приступили к морским испытаниям плавучей солнечной платформы Jilin-2 мощностью 100 кВт, несущая конструкция которой изготовлена из композитных материалов на основе бамбука.
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