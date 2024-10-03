В Петербурге конец недели отметится незначительными осадками

В Северной столице в начале второго осеннего месяца не ожидаются значительные осадки. На первых выходных октября днем петербуржцы и жители Ленобласти увидят солнце, а температура поднимется до +14 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии