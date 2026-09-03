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Последний участок трассы ЮЛА открыли в Подмосковье

Последний участок трассы ЮЛА открыли в Подмосковье

Последний участок трассы ЮЛА открыли в Московской области. Новая магистраль должна перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на юго-восточный участок МКАД на 25–30%.

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