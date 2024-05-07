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Памфилова заявила о нетерпимости россиян к электоральному насилию

Памфилова заявила о нетерпимости россиян к электоральному насилию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова перед началом инаугурации президента России 7 мая заявила «Известиям», что выборы в РФ были добровольными, а сами россияне не терпят по отношению к себе электорального насилия.

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