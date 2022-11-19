18 ноября в рамках II Всероссийского форума «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов и подготовка управленческих команд», организованного Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Комитетом Государственной Думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, состоялась секция «Технологический суверенитет и опережающая экономика в реалиях глобальной конкуренции», модераторами которой выступили Сергей Иванович Морозов, первый заместитель председателя комитета, в недавнем прошлом – губернатор Ульяновской области, и Павел Сергеевич Селезнев, декан Факультета международных экономических отношений, председатель Совета молодых ученых Финансового университета.