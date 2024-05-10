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Закон и Порядок

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"Хотим спокойствия и благополучия": в Шереметьево массовый наплыв украинцев бегущих из Европы

"Хотим спокойствия и благополучия": в Шереметьево массовый наплыв украинцев бегущих из Европы

В Европе произошло важное событие, которое в сети уже называют триумфом демократии. Польша выдала беглого украинца, 31-летнего мужчину, который переплыл западный Буг, избегая тотальной мобилизации.

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Комментарии
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Нина Грекова
Зачем они в России? Разворачивать на Киев.
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15 час.
алекс кузь
Украинцы и поляки  -  славяне, за что они недолюьливают русских. В россии цари все были немцами, пугачев тоже мученик. Европа веками жрет  за счет россии, лезет захватчиком на земли москвы. Украинцы реально не принимают идеи коммунизма, котоые произрастают из хритианских ценностей, что им не так.
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15 час.
Наталья Волкова
Кто их в самолеты посадил? Всех отсюда обратно, в цеевропу, нечего тут делать. Простые хохлы остались дома сидеть, Зелю поддерживать, а бандерлоги на запад ускакали, теперь вот стабильности и пособий решили у нас поискать.
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11 час.

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