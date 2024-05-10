Нина Грекова Зачем они в России? Разворачивать на Киев.

алекс кузь Украинцы и поляки - славяне, за что они недолюьливают русских. В россии цари все были немцами, пугачев тоже мученик. Европа веками жрет за счет россии, лезет захватчиком на земли москвы. Украинцы реально не принимают идеи коммунизма, котоые произрастают из хритианских ценностей, что им не так.