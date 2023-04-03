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В России ограничили скидку на Urals к марке Brent при расчете налогов нефтяных компаний

В России ограничили скидку на Urals к марке Brent при расчете налогов нефтяных компаний

freepik.com | Freepik Company S.L Закон об ограничении дисконта на отечественную нефть марки Urals по отношению к цене на эталонный сорт энергоресурса Brent для расчета нефтяных налогов вступил в силу в России с 1 апреля, сообщает агентство «Прайм».

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