В России ограничили скидку на Urals к марке Brent при расчете налогов нефтяных компаний

freepik.com | Freepik Company S.L Закон об ограничении дисконта на отечественную нефть марки Urals по отношению к цене на эталонный сорт энергоресурса Brent для расчета нефтяных налогов вступил в силу в России с 1 апреля, сообщает агентство «Прайм».