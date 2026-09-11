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Царьград

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Краснодарский край ожидает 3 млн туристов в бархатный сезон 2026 года

Краснодарский край ожидает 3 млн туристов в бархатный сезон 2026 года

Министерство курортов Краснодарского края прогнозирует, что в 2026 году поток туристов в бархатный сезон превысит 3 миллиона человек.

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