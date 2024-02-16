МИД предупредил россиян о рисках безопасности в Абхазии

Выход на свободу жителя Абхазии Эдгара Абухбы, который отбывал наказание за изнасилование и ограбление женщины из России, повышает риск угрозы безопасности российских туристов, отдыхающих на абхазских курортах.
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