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Эксперты назвали популярные подарки на 23 Февраля

Эксперты назвали популярные подарки на 23 Февраля

Накануне Дня защитника Отечества в этом году выросли траты на товары и услуги из категории отдыха и развлечений, сообщили «Известиям» эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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