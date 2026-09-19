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Тульские новости

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Воробьев подчеркнул значение Дня оружейника для Тульской области

Воробьев подчеркнул значение Дня оружейника для Тульской области

Тульская область на протяжении многих веков остается одним из главных центров оружейного производства России.

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