Во Всемирной паутине наметился новый тренд: жалобы вэсэушников из-под Авдеевки и Купянска. Они пошли кучно, когда русские усилили натиск на этих направлениях и после того, как вчерашние западные благодетели переключились на поставки оружия Израилю.
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