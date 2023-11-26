Пропадают целые батальоны: Топ самых загадочных исчезновений на СВО

Во Всемирной паутине наметился новый тренд: жалобы вэсэушников из-под Авдеевки и Купянска. Они пошли кучно, когда русские усилили натиск на этих направлениях и после того, как вчерашние западные благодетели переключились на поставки оружия Израилю.