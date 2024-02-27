Пять нижегородских компаний принимают участие в бизнес-миссии в Алжир

Пять нижегородских компаний принимают участие в деловой поездке в Алжир. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО) при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».