Пророчества Иоанна Кронштадтского: Россия вступает в судьбоносный 2024 год Татьяна СергееваПосле вторжения орд бандеровцев в Курскую область, вспомнили про пророчество святого, в котором 2024 год называется годом больших испытания для России.
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