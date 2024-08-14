Пророчества Иоанна Кронштадтского: Россия вступает в судьбоносный 2024 год Татьяна СергееваПосле вторжения орд бандеровцев в Курскую область, вспомнили про пророчество святого, в котором 2024 год называется годом больших испытания для России.