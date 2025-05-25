«Верить в судьбу – грех, талисман – предательство»: батюшка ответил на вопросы читателей

Где лучше покупать нательный крестик? Можно ли православному человеку верить в судьбу? А как Церковь относится к оберегам и талисманам на удачу? На эти и другие вопросы читателей подкаста «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
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