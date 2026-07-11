СК возбудил дело после опрокидывания автобуса с 46 пассажирами в Татарстане

В результате ДТП трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 12 получили помощь на месте.фото: прокуратура ТатарстанаСледственный комитет возбудил уголовное после ДТП с междугородним автобусом в Татарстане.
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