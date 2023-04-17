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Замглавы МИД Галузин назвал Украину инструментом политики коллективного Запада

Замглавы МИД Галузин назвал Украину инструментом политики коллективного Запада

Украина стала инструментом политики западных стран. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.

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