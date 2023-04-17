Замглавы МИД Галузин назвал Украину инструментом политики коллективного Запада

Украина стала инструментом политики западных стран. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.
Украина стала инструментом политики западных стран. Такое заявление сделал замглавы МИД России Михаил Галузин во время выступления на научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества.
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