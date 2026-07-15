Мне сообщают, что около 20 минут назад РФ снова нанесла удар по судну, ожидавшему захода в порт Одессы.
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Мне сообщают, что около 20 минут назад РФ снова нанесла удар по судну, ожидавшему захода в порт Одессы.
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