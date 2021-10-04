Папа терпеть не может моего мужа, считая, что тот сидит у меня на шее

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяПапа терпеть не может моего мужа, считая, что тот сидит у меня на шее Фото из интернета Папа на дух не переносит моего мужа, потому что считает его никчемышем, который сидит у меня на шее.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваОтличный муж. Домашний,хозяйственный, заботливый.. Отец хочет разрушить счастье дочери?ДенисОтличная жена. Любящая, защищает мужа и имеет своё мнение.. Обожаю таких баб, на набитые шишки пофиг, любую стену лбом пробивает.)))Владимир EвтушенкоПапашка и под урода положил бы дочь, если бы у урода были миллионы.Борис Шумилов"Муж стоически все это переносит, а меня просто бомбит." - Надолго ли?)))Sergej KostinНе папашино это дело, влезать не в свою семью. Дочь вышла за муж, все, это уже другая семья и надо уважать дочь и ее выбор. Папашка тупой пережиток, который видимо любит всех поучать и постоянно гундосить. Такие люди как этот гнус папашка, ведут себя не адекватно и своим постоянным "словесным зудом" могут развалить семью, если на дать ему жесткий отпор. В первую очередь гундос не уважает свою дочь. Дочери с мужем не надо общаться с папашей, полный игнор тирану, пока тот не извинится, в этом вопросе не должно быть компромиссов. Пока не извинится, не разговаривать с таким отцом и не встречаться с таким гундосом. Дочери надо заставить отца уважать себя и свой выбор, иначе этот нудный отец попортит всю жизнь дочери и ее мужа. А муженьку дочери, надо папашку на три буквы послать, а не культурно мямлить.АСАлександр СтавенковОтец хочет чтоб он был таким же как и он, это и с невестками так же всегда.Комментировать
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