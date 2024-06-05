Джонсон: РФ ответит США на разрешение бить по ее территории западным оружием

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom предупредил, что Москва ответит на разрешение наносить удары западным оружием Вооруженными силами Украины по территории Российской Федерации.
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