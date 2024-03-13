Москва не ждет окончательного завершения конфликта на Украине, чтобы начать интеграцию новых территорий в свою экономику

Встреча президента России Владимира Путина с высокопоставленными чиновниками и лидерами юга России и региона Азовского моря, исторически известного как Новороссия, происходит на фоне перехода украинского конфликта в следующую фазу с глобальными последствиями.
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