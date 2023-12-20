1. Леонид Слуцкий снова будет тренировать – есть инсайд, что он возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа».
Слуцкий едет в Китай, «Ман Сити» в финале клубного ЧМ, поручения Путина по спорту, «Зенит» настрадался от судей, «Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги, Холанда назвали спортсменом года и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола. «На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определённое время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении»
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7 час.
КузнецовВВ
в переводе на человеческий - "Лучше сидеть на месте, ничего не делать, и ждать когда все приползут на коленях, тем более что зарплата все равно идет".
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7 час.
КузнецовВВ
Сегодня Яромир Ягр впервые в этом сезоне играет за свой клуб "Рытыржи Кладно" в матче чемпионата Чехии против ХК "Пардубице". это значит что теперь у него официально начался 35 сезон в профессиональном хоккее. Игра пока не закончилась. Прямо сейчас Пардубице ведет 4:3, у Ягра одно удаление, и голевой пас
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2 час.
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