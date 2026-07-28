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Регионы России

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Исследование K2 Нейротех выявило разрыв в готовности бизнеса к ИИ-инфраструктуре

Исследование K2 Нейротех выявило разрыв в готовности бизнеса к ИИ-инфраструктуре

Компания «К2 Нейротех» провела масштабное исследование среди 100 компаний корпоративного сегмента, выявив, что бизнес массово использует генеративный искусственный интеллект (ИИ), однако инфраструктура, данные и контуры безопасности во многих организациях не поспевают за темпами внедрения.

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