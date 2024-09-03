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В России массово отключают дорожные камеры. Систему видеофиксации перестраивают

В России массово отключают дорожные камеры. Систему видеофиксации перестраивают

Массовое отключение дорожных камер в России связано с новыми требованиями законодательстваВ России начался масштабный процесс перенастройки и отключения дорожных камер, вызванный новыми требованиями законодательства: с 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), показавшие необходимость пересмотреть работу существующих комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

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