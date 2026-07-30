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Ozon принимает меры для защиты инфраструктуры от внешних воздействий

Руководство онлайн-ритейлера Ozon сообщило о принимаемых мерах по минимизации проблем, которые могут возникнуть в случае повреждения элементов инфраструктуры и вызвать временные сбои в работе и финансовые потери.

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