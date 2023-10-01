Силы с небес: ВДВ усилят танками и вертолетами

Воздушно-десантные войска усилят вертолетами и танками. В составе ВДВ будут сформированы подразделения армейской авиации и увеличено количество танковых — принципиальное решение об этом уже принято в Минобороны РФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.
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