АлтГУ снова пытается найти подрядчика на ремонт кровли и части фасадов главного корпуса

Месяц назад АлтГУ уже пытался найти подрядчика, который проведет эти работы, однако тогда заявку на участие в закупке никто не подал Алтайский госуниверситет снова ищет подрядчика, который отреставрирует кровлю и часть фасадов главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле.