АлтГУ снова пытается найти подрядчика на ремонт кровли и части фасадов главного корпуса

Месяц назад АлтГУ уже пытался найти подрядчика, который проведет эти работы, однако тогда заявку на участие в закупке никто не подал Алтайский госуниверситет снова ищет подрядчика, который отреставрирует кровлю и часть фасадов главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии