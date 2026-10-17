Польша готова предоставить убежище тем, кто ведет подпольную вооруженную борьбу против власти в России.
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За что же вы нас так ненавидите, что готовы террористов защищать!
Пусть это личное мнение главы Бюро национальной безопасности Польши, только можно было бы и не спрашивать его - ясно что с позиций русофобии будут поддерживаться все, кто выступает против России (против исполнительной власти, которая пыталась 8 лет завершить гражданскую войну на Украине, которую киевские власти назвали АТО, и была вынуждена встать на защиту жителей Донбасса для предотвращения геноцида в 2022 году).
ПОЛЬША и ПШЕКИ испокон веков ЯВЛЯЛИСЬ ГОВНОМ!!
Можно было бы удивиться черной неблагодарности не однажды спасенных пшеков, если бы не знать, что подлость, зависть и продажность это уже в их крови, просто на генетическом уровне...
" черная крыса" скорее, чем искра. Ну а, ссаные пшеки допиздятся, что не территории их будут от можа до мода (уебещный язык) а очко будет разодрано от башки до пяток.
Гиены они и в Африке гиены!