Офицерами военного следственного отдела по Новороссийскому гарнизону совместно с сотрудниками иных органов проведено рейдовое мероприятие, направленное на проверку соблюдения бывшими иностранцами требований законодательства о воинском учете.
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