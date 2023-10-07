Кирилл Сидельников: Нганну не вывезет больше трёх раундов в бою с Фьюри

Поединок состоится в конце октября.Поединок состоится в конце октября.Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил шансы бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
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