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Кирилл Сидельников: Нганну не вывезет больше трёх раундов в бою с Фьюри

Кирилл Сидельников: Нганну не вывезет больше трёх раундов в бою с Фьюри

Поединок состоится в конце октября.Поединок состоится в конце октября.Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников оценил шансы бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в поединке с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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