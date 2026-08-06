Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, как распределяются бюджетные места в вузах. По словам министра, по поручению президента России Владимира Путина в основе распределения бюджетных мест лежит прогноз по рынку труда.
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