С 1 ноября 2026 года в Дегтярске, Гаринском городском округе, Таборинском муниципальном районе и городском округе «Город Лесной» вместо постоянных офисов Социального фонда начнут работать мобильные офисы, график выездных приёмов будет публиковаться на сайте sfr.
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